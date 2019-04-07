Министр здравоохранения РФ Скворцова озвучила, сколько специалистов работают в российской медицине

В сфере медицины в России работают почти 2 млн специалистов. Эта цифра указана в поздравлении министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по случаю Дня Здоровья. Поздравление размещено на официальном портале Минздрава РФ.

В тексте Скворцова также отметила уровень развития отечественной медицины. Особо обозначено, что Россия является одним из мировых лидеров по охвату населения бесплатной медицинской помощью.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заметила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с употреблением алкоголя, сообщает «РИА-Новости». Она отмечает, что в целом уязвимой возрастной категорией в стране являются мужчины 50—60 лет.



