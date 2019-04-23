В Татарстане предложили Минприроды РФ сделать плавающими сроки весенней охоты

Госкомитет Татарстана по биоресурсам обратился в Минприроды РФ с предложением сделать плавающими сроки весенней охоты. Об этом рассказал начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ Ринат Чиспияков.

Речь идет об охоте на водоплавающую дичь. Предлагается сделать сроки плавающими, чтобы они совпадали с периодом миграции диких гусей через территорию республики, передает ИА «Татар-информ».

Также рассматривается возможность разделения Татарстана на северную и южную зоны, где будут введены разные сроки охоты.



Напомним, что в этом году в Татарстане весенний сезон охоты пройдет с 27 апреля по 6 мая.

