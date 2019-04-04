В Татарстане весенний сезон охоты пройдет с 27 апреля по 6 мая
В Республике Татарстан открытие весеннего сезона охоты в 2019 году состоится 27 апреля. Об этом сообщили в Государственном комитете РТ по биологическим ресурсам.
В ведомстве уточнили, что весенний сезон охоты в республике продлится до 6 мая включительно. При этом утвержденный промежуток времени может не совпасть с массовым пролетом гусей по территории региона.
В связи с этим комитет готовит очередные предложения во вновь сформированный департамент охоты при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации о возможности корректировать сроки открытия весеннего сезона охоты.
Кроме того, в Татарстане весенний сезон охоты следующего года планируется провести в два срока, с разделением территории с более ранним началом сезона относительно текущего года.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в параметры осуществления охоты. Согласно документу, до 2022 года запрещается любительская и спортивная охота на сурка.Общество Татарстан
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