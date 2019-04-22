В Роструде рассказали, какую зарплату ожидают жители регионов России
Ожидания самого высокого заработка зафиксированы у соискателей из Чукотского автономного округа и Магаданской области. Данные приводит Роструд со ссылкой на базу «Работа в России».
По информации на март, средний ожидаемый уровень дохода в этих регионах составил 50 тысяч рублей. Далее следует Москва с показателем в 45 тысяч рублей. На аналогичный уровень дохода рассчитывают соискатели Ненецкого автономного округа и Сахалинской области.
Наименьшие ожидания наблюдаются в Чувашии - 17 тысяч рублей, в Туве - 20 тысяч рублей, в Крыму - 20 тысяч рублей, передает ТАСС.
Отмечается, что в некоторых регионах из-за нехватки квалифицированных кадров работодатели готовы предложить зарплату гораздо выше ожидаемой.
Напомним, ранее эксперты назвали перспективные сферы труда для молодых специалистов.Общество
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