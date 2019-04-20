Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия сама разберется с послом России Михаилом Бабичем. Так он прокомментировал ситуацию, возникшую после реакции Бабича на стоимость строительства первой АЭС в Беларуси.



«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол, как в России, так и за ее пределами» - цитирует Лукашенко «Белта».

Президент Белоруссии подчеркнул, что у него есть свое мнение по поводу этой ситуации, но комментировать ее было бы неправильно.



Ранее Александр Лукашенко в ходе послания отметил, что стоимость строительства БелАЭС может составить $7 млрд против запланированных ранее 10 млрд. Бабич заявил, что Россия никогда не называла стоимость атомной станции.



После этого МИД Белоруссии обвинил Бабича в якобы имеющей место попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов.

