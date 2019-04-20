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МИД Белоруссии обвинил посла России в попытке разрушить двусторонние отношения

00:34, 20.04.2019
МИД Белоруссии обвинил посла России в попытке разрушить двусторонние отношения
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МИД Белоруссии обвинил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича в якобы имеющей место попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что внешние силы не смогли «разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов», а Бабичу это удается сделать «успешно и эффективно буквально за несколько месяцев».

Так белорусское внешнеполитическое ведомство отреагировало на комментарий российского посла Михаила Бабича по поводу заявления президента Александра Лукашенко. Глава государства в ходе послания отмечал, что стоимость строительства БелАЭС может составить $7 млрд против запланированных ранее 10 млрд. Бабич заявил, что Россия никогда не называла стоимость атомной станции.

Ранее МИД Белоруссии сравнил Бабича с «подающим надежды бухгалтером». В ведомстве заявили, что Бабичу нужно больше времени, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания и «проявить немного уважения».

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