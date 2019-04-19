В Татарстане новые лицензии на перевозки получили только 400 автобусов

В Татарстане зарегистрированы более 17 тысяч автобусов. Из них в лицензионный реестр включено только около 400, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Для получения 7 новых лицензий перевозчики должны подать данные о своей технике, оборудовать ее тахографами и системой ГЛОНАСС, а также завести в штате специалистов, проверяющих перед выездом состояние техники и водителя.

«Под лицензирование попадает абсолютно весь список всех владельцев автобусов», — рассказал главный инспектор Госавтотранснадзора по РТ Борис Смирнов.

Напомним, что с 1 марта в России введены лицензионные требования для автобусных перевозок. Согласно новым правилам, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров, обязаны получить лицензию в течение 120 дней с момента вступления закона в силу.