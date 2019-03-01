В России утвердили лицензионные требования для автобусных перевозок пассажиров

Правительство России утвердило лицензионные требования для автобусных перевозок пассажиров. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Лицензионные требования введены с 1 марта. В постановлении устанавливаются непосредственно лицензионные требования к соискателю лицензии, список документов, порядок лицензирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете на осуществление автобусных перевозок без лицензии. Согласно новым правилам, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров, обязаны получить лицензию в течение 120 дней с момента вступления закона в силу. Кроме того, перевозчики теперь должны будут оснастить автобусы тахографами. Показания с них будут проверять органы госконтроля.