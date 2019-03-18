Путин: Россия снимет ответные санкции в случае отмены Евросоюзом ограничений в сельском хозяйстве

Президент России Владимир Путин заявил, что ответные санкции будут отменены в том случае, если Евросоюз отменит свои ограничения в области сельского хозяйства. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

«Если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — приводит слова Путина ТАСС.

При этом президент РФ подчеркнул, что это не порадует российских производителей, так как в условиях санкций они смогли освоить внутренний рынок.

Путин напомнил, что Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, а также мяса птицы и свинины. По словам президента РФ, сейчас нужно расширить присутствие на китайском рынке.

Ранее Росстат сообщил о росте урожайности сельхозкультур с 2012 по 2017 год.