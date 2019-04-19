На обновление производства в 2018 году «Казаньоргсинтез» направил 12 млрд рублей

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам деятельности за 2018 год. До начала годового собрания Рустам Минниханов посетил модернизированные и новые объекты предприятия, сданные в эксплуатацию в 2018 году. В первую очередь он осмотрел узел производства концентрата технического углерода. Комплекс был запущен в конце прошлого года, взамен устаревшего на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Концентрат технического углерода используют в качестве естественного черного красителя для «черных» марок полиэтилена.

Второй площадкой, которую посетил президент, стали печи пиролиза Текнип, сданные в эксплуатацию в канун 60-летия «Казаньоргсинтеза». Четыре новые печи заменили десять старых. Отметим, что на финансирование объектов капитального строительства, замену и обновление оборудования в прошлом году было направлено 12 млрд рублей, что в 1,5 раз больше уровня 2017 года.

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов на годовом собрании сообщил, что за прошлый год выручка от реализации продукции превысила 79 млрд рублей, что на 9,7% выше уровня 2017 года. Налоговые платежи во все уровни бюджета по итогам прошлого года составили 9,7 млрд рублей. В том числе в консолидированный бюджет Татарстана перечислено 6,1 млрд рублей.

