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Минниханов: в Татарстане и Башкортостане хоккей — это самый главный вид спорта

23:15, 17.04.2019
Минниханов: в Татарстане и Башкортостане хоккей — это самый главный вид спорта
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов перед товарищеским матчем между командами ветеранов хоккея Татарстана и Башкортостана заявил, что хоккей — это самый главный вид спорта в республиках.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, который также принимал участие в торжественной церемонии, пожелал удачи и честной борьбы командам ветеранов.

Затем прозвучали гимны России, Башкортостана и Татарстана после чего Рустам Минниханов и Радий Хабиров произвели символическое вбрасывание шайбы, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов и Радий Хабиров приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней Республики Татарстан в Башкортостане.

ОбществоВластьСпорт БашкортостанТатарстан
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