Минниханов: в Татарстане и Башкортостане хоккей — это самый главный вид спорта

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов перед товарищеским матчем между командами ветеранов хоккея Татарстана и Башкортостана заявил, что хоккей — это самый главный вид спорта в республиках.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, который также принимал участие в торжественной церемонии, пожелал удачи и честной борьбы командам ветеранов.



Затем прозвучали гимны России, Башкортостана и Татарстана после чего Рустам Минниханов и Радий Хабиров произвели символическое вбрасывание шайбы, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов и Радий Хабиров приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней Республики Татарстан в Башкортостане.