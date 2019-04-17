Минниханов и Хабиров открыли Дни Республики Татарстан в Башкортостане

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней Республики Татарстан в Башкортостане.

Мероприятие прошло в Уфе на площадке Государственного концертного зала «Башкортостан».



«Сегодняшний вечер посвящен крепкой дружбе двух братских народов», — сказал Хабиров и поблагодарил Минниханова за поддержку башкирской диаспоры в Татарстане.



Хабиров также отметил, что в Башкортостане делается все для сохранения языка и традиций татарского народа, передает пресс-служба президента РТ.

Врио главы Башкирии также напомнил, что завтра в Уфе состоится открытие памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Сегодня Рустам Минниханов прибыл в Башкортостан с рабочим визитом. Он уже успел встретиться с активом татарских общественных организаций Башкортостана. Во время выступления он отметил, что у башкир и татар много общего и это необходимо беречь.