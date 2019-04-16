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Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

05:21, 16.04.2019
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Огонь на территории собора Парижской Богоматери ликвидирован.

В настоящее время специалисты продолжают следить за остаточными возгораниями и охлаждать горячие части здания, передает газета Le Figaro.

Уточняется, что горение продолжалось 9 часов.

Напомним, 5 апреля в Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари. От воздействия огня обрушились крыша и шпиль здания.

Ранее сообщалось, что из Нотр-Дама удалось спасти часть реликвий.

Происшествия
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