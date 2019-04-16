МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери потушили не полностью

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Пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) взяли под контроль, но полностью не потушили.

На данный момент приоритетом является оценка того, как структура здания перенесет последствия пожара, пишет передает телеканал BFMTV со ссылкой на госсекретаря при МВД Франции Лорана Нуньеса.

Напомним, вчера, 15 апреля, в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. В результате сильного возгорания обрушились крыша и шпиль здания. По данным французских СМИ, огонь был ликвидирован.