Disney приостановит производство новых «Звездных войн» после девятого эпизода

Компания Disney приостановит производство новых «Звездных войн» после премьеры девятого эпизода саги в декабре 2019 года.

Генеральный директор компании Боб Айгер в интервью Bloomberg сообщил, что Disney планирует сосредоточиться на телевизионных проектах:.

«Мы сделаем паузу на время, для перезагрузки. Сага о Скайуокерах (фамилия одного из главных героев фильмов Энакина Скайуокера, — прим. ред.) подходит к концу с выходом девятого фильма. Будут и другие проекты по вселенной «Звездных войн», но после небольшого перерыва», — сказал Айгер.

Ранее в Сети появился первый трейлер нового, девятого, эпизода «Звездных войн».