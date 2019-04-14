Disney приостановит производство новых «Звездных войн» после девятого эпизода
Компания Disney приостановит производство новых «Звездных войн» после премьеры девятого эпизода саги в декабре 2019 года.
Генеральный директор компании Боб Айгер в интервью Bloomberg сообщил, что Disney планирует сосредоточиться на телевизионных проектах:.
«Мы сделаем паузу на время, для перезагрузки. Сага о Скайуокерах (фамилия одного из главных героев фильмов Энакина Скайуокера, — прим. ред.) подходит к концу с выходом девятого фильма. Будут и другие проекты по вселенной «Звездных войн», но после небольшого перерыва», — сказал Айгер.
Ранее в Сети появился первый трейлер нового, девятого, эпизода «Звездных войн».ОбществоКультура
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