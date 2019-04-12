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В Сети появился первый трейлер нового эпизода «Звездных войн» — видео

21:52, 12.04.2019
В Сети появился первый трейлер нового эпизода «Звездных войн» — видео
Фото: en.wikipedia.org

На официальном YouTube-канале Star Wars вышел первый ролик эпизода IX «Звездных войн».

«У каждого поколения есть легенда. Смотрите новый тизер фильма», — призывают аудиторию в самом начале ролика.

Напомним, ранее сообщалось, что глава управления культуры Белгорода Людмила Грекова уволилась по собственному желанию на следующий день после использования музыки из «Звездных войн».

Грекова после этого рассказала, что в мэрии «хотели как лучше», поэтому решили заменить традиционные фанфары на более современную композицию, но «недосмотрели».

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