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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 13 апреля

14:09, 12.04.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 13 апреля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 00 часов до 10 часов 13 апреля.

По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром на территории Республики Татарстан местами ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы по республике составит от +11 до +20°С.

Общество Татарстан
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