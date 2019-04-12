12 апреля в Татарстане прогнозируют летнюю погоду

12 апреля в Татарстане воздух прогреется до 20°С, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Такая температура ожидается на юге республики. В целом по Татарстану синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов. Ожидается переменная облачность. Днем местами возможен небольшой дождь.

Напомним, ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что на этой неделе в Казани будет теплее среднестатистических значений на три градуса. Об этом сообщается на официальном портале КФУ. Переведенцев отметил, что в ближайшие дни погода будет складываться под воздействием западной периферии антициклона. Сохранятся теплые, солнечные дни. Эксперт прогнозирует, что самыми теплыми днями на этой неделе окажутся четверг и пятница.



