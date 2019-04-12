Выплаты вкладчикам банка «Аспект» начнутся 26 апреля

Выплаты клиентам московского банка «Аспект» начнутся не позднее 26 апреля. Об этом рассказали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Банки-агенты для выплат возмещения по вкладам АСВ намерено отобрать на конкурсной основе до 18 апреля.

Напомним, сегодня Центробанк сообщил, что отзывает лицензию у банка «Аспект». Причиной отзыва называется нарушение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также ряд других факторов.