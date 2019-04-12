ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект» в пятницу, 12 апреля. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Согласно документу, банк допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой и транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Еще одной причиной отзыва называется нарушение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Добавим, банк «Аспект» был учрежден в 1990 году предприятиями и организациями Москвы на базе существующего с 1947 года отделения Госбанка СССР. Банк является участником системы страхования вкладов.

Напомним, ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс» из Переславля-Залесского.