Главное к утру: рекорд размещения ОФЗ за день, борьба ФНС с «серыми зарплатами», рост безработицы в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 11 апреля.

Роспатент зарегистрировал новое географическое наименование «Кубанские яблоки». Теперь «Кубанскими» могут быть только те яблоки, которые выращены в Краснодарском крае. В регионе в ближайшее время планируют зарегистрировать еще два бренда — «Краснодарская клубника» и «Кубанский ранний картофель».

Минфин России установил новый рекорд размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), продав за день бумаг на 137,1 млрд рублей. Предыдущий рекорд размещения ОФЗ был установлен в середине марта. Тогда было продано бумаг на 91,5 млрд рублей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает законодательно запретить контролерам возбуждать административные дела против бизнеса по итогам специальных или срочных проверок. По его словам, сейчас институт уполномоченного по правам предпринимателей запрашивает у региональных представителей реальные цифры по количеству таких проверок.

Борьба с выплатами «серых зарплат» обеспечила поступление в бюджет дополнительных 100 млрд рублей. С таким заявлением выступил руководитель управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев.

В Татарстане насчитывается 12 828 безработных, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости. Показатель на 113 человек больше, чем на прошлую отчетную дату. Работодатели готовы предложить 39 757 вакансий.

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) смогли получить определенные наночастицы, синтезировав гибрид полимолочной кислоты. Эти наночастицы могут применяться для более эффективной доставки лекарств в организме при многих заболеваниях.