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Титов предложил законодательно защитить бизнес от бесконтрольных проверок

19:56, 10.04.2019
Титов предложил законодательно защитить бизнес от бесконтрольных проверок
Фото: realnoevremya.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает законодательно запретить контролерам возбуждать административные дела против бизнеса по итогам специальных или срочных проверок.

Бизнес-омбудсмен отметил, что есть административные проверки, срочные расследования, мониторинги, которые реализуются чаще всего по решению региональных или муниципальных администраций.

По словам Титова, сейчас институт уполномоченного по правам предпринимателей запрашивает у региональных представителей реальные цифры по количеству таких проверок.

Бизнес-омбудсмен отметил, что штрафовать следует только по результатам визита в прокуратуру и внеплановой проверки, а КоАПовским проверяющим следует запретить возбуждать административные дела, передает «РИА Новости».

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что с 2014 года количество внеплановых проверок бизнеса почти не сократилось.

Бизнес
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