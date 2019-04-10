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Минфин РФ установил новый рекорд размещения ОФЗ за день

19:37, 10.04.2019
Минфин РФ установил новый рекорд размещения ОФЗ за день
Фото: скриншот yandex.ru

Минфин России установил новый рекорд размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), продав за день бумаг на 137,1 миллиарда рублей.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 86,765 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 50,373 миллиарда рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.

Как отмечает «Прайм», предыдущий рекорд размещения ОФЗ был установлен в середине марта. Тогда было продано бумаг на 91,5 миллиарда рублей.

Ранее Минфин РФ сообщил о начале размещения облигаций федерального займа для населения, при покупке которых гражданам не надо будет платить комиссию банкам-агентам.

АналитикаЭкономикаФинансы
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