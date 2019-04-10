Минфин РФ установил новый рекорд размещения ОФЗ за день

Минфин России установил новый рекорд размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), продав за день бумаг на 137,1 миллиарда рублей.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 86,765 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 50,373 миллиарда рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства.



Как отмечает «Прайм», предыдущий рекорд размещения ОФЗ был установлен в середине марта. Тогда было продано бумаг на 91,5 миллиарда рублей.

Ранее Минфин РФ сообщил о начале размещения облигаций федерального займа для населения, при покупке которых гражданам не надо будет платить комиссию банкам-агентам.