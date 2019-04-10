В Татарстане стало больше безработных

В Татарстане насчитывается 12 828 безработных, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Показатель на 113 человек больше, чем на прошлую отчетную дату. Работодатели готовы предложить 39 757 вакансий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане утвержден список востребованных профессий и специальностей до 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РТ. В перечень вошли 132 профессии среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих, среди них — пожарный, пчеловод, кровельщик, механик и другие. В списке специальностей среднего профобразования значатся 149 профессий по таким направления, как агрономия, туризм, дизайн, менеджмент и так далее.



