Ученым из Казани удалось синтезировать наночастицы для более эффективной доставки лекарств

Ученые КФУ смогли получить определенные наночастицы, синтезировав гибрид полимолочной кислоты, сообщает ТАСС.

Эти наночастицы могут применяться для более эффективной доставки лекарств в организме при многих заболеваниях.

Напомним, ранее сотрудники научной лаборатории Казанского федерального университета (КФУ) продемонстрировали связывание живых нейронов головного мозга «искусственными синапсами» — мемристорами. Ведущий научный сотрудник виртуальной OpenLab нейробиологии вуза Рустем Хазипов отметил, что в перспективе разработка позволит налаживать связь между внешними устройствами и нейронами. «[Ученые] будут создавать [неких] киборгов — гибрид человеческого мозга с компьютером, но это — в далекой перспективе», — подчеркнул ученый.











