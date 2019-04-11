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Ученым из Казани удалось синтезировать наночастицы для более эффективной доставки лекарств

02:29, 11.04.2019
Ученым из Казани удалось синтезировать наночастицы для более эффективной доставки лекарств
Фото: pixabay.com

Ученые КФУ смогли получить определенные наночастицы, синтезировав гибрид полимолочной кислоты, сообщает ТАСС.

Эти наночастицы могут применяться для более эффективной доставки лекарств в организме при многих заболеваниях.

Напомним, ранее сотрудники научной лаборатории Казанского федерального университета (КФУ) продемонстрировали связывание живых нейронов головного мозга «искусственными синапсами» — мемристорами. Ведущий научный сотрудник виртуальной OpenLab нейробиологии вуза Рустем Хазипов отметил, что в перспективе разработка позволит налаживать связь между внешними устройствами и нейронами. «[Ученые] будут создавать [неких] киборгов — гибрид человеческого мозга с компьютером, но это — в далекой перспективе», — подчеркнул ученый.




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