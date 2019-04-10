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Роспатент зарегистрировал новое географическое наименование

19:13, 10.04.2019
Роспатент зарегистрировал новое географическое наименование
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Роспатент зарегистрировал новое географическое наименование «Кубанские яблоки», сообщает пресс-центр администрации Краснодарского края.

Теперь «Кубанскими» могут быть только те яблоки, которые выращены в Краснодарском крае. В регионе в ближайшее время планируют зарегистрировать еще два бренда — «Краснодарская клубника» и «Кубанский ранний картофель».

Напомним, ранее Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии. Запрет будет действовать с 12 апреля и «до урегулирования сложившейся ситуации», сообщает пресс-служба ведомства. В Россельхознадзоре подчеркнули, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза в Россию через Белоруссию плодоовощной продукции в сопровождении выданных Минском фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

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