В Москве при реставрации усадьбы Люблино обнаружили мраморную скульптуру XVIII века

Во время реставрации усадьбы Люблино в Москве строители наткнулись на скульптуру XVIII века «Молчание». Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Twitter.

Собянин отметил, что археологи установили прежнее местонахождение скульптуры, она была у входа в особняк. Находку уже отправили на реставрацию.

Напомним, ранее ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением «продвинутых» технологий для своего времени. Руководитель раскопок Айвар Степанов рассказал, что мост был дорогостоящим сооружением с пролетами, длина которых составляла не менее 17 метров. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне архитектурного мастерства.



