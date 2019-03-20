Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде

Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением «продвинутых» технологий для своего времени.

Руководитель раскопок Айвар Степанов рассказал, что мост был дорогостоящим сооружением с пролетами, длина которых составляла не менее 17 метров. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне архитектурного мастерства.

Опоры моста представляли собой срубы пятиугольной формы, которые обычно использовались в то время при строительстве валов и крепостей.

По данным масс-спектрального анализа, сосны и ели, из которых была срублена опора, закончили свой рост в период от 932 до 946 года.

Ученые считают, что при помощи этого моста можно было контролировать проход судов по Волхову и защищать Великий Новгород от врагов, сообщается на сайте Института археологии РАН.

Ранее на месте строительства Фрунзенского моста в Самаре археологи обнаружили древнюю посуду и кости животных.