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Фигуранту дела Baring Vostok продлили арест до 14 июля

20:53, 09.04.2019
Фигуранту дела Baring Vostok продлили арест до 14 июля
Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы принял решение продлить до 14 июля арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, которого обвиняют в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания адвокат Дельпаля просил отпустить подзащитного из-под ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что совет директоров банка «Восточный» назначил заседание по вопросу смены председателя правления кредитной организации. Оно пройдет 10 апреля, в то время как один из акционеров Майкл Калви находится под арестом. В начале апреля суд арестовал акции «Восточного», принадлежащие фонду Baring Vostok Майкла Калви. Речь идет о 9,99% бумаг банка. Еще 16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви на 2 месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Также в СИЗО отправились еще пятеро фигурантов.


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