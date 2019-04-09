Фигуранту дела Baring Vostok продлили арест до 14 июля

Басманный суд Москвы принял решение продлить до 14 июля арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, которого обвиняют в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания адвокат Дельпаля просил отпустить подзащитного из-под ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что совет директоров банка «Восточный» назначил заседание по вопросу смены председателя правления кредитной организации. Оно пройдет 10 апреля, в то время как один из акционеров Майкл Калви находится под арестом. В начале апреля суд арестовал акции «Восточного», принадлежащие фонду Baring Vostok Майкла Калви. Речь идет о 9,99% бумаг банка. Еще 16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви на 2 месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Также в СИЗО отправились еще пятеро фигурантов.



