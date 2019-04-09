Банк «Восточный» может сменить предправления, пока Калви находится в СИЗО

Совет директоров банка «Восточный» назначил заседание по вопросу смены председателя правления кредитной организации. Оно пройдет 10 апреля, в то время как один из акционеров Майкл Калви находится под арестом.

Кроме смены предправления в повестке дня и отставка его заместителя, следует из сообщения банка.

На сегодня председателем правления «Восточного» является Александр Нестеренко. Его может сменить Константин Рогов, утверждает The Bell.

Источники издания утверждают, что Нестеренко против выступления банка потерпевшей стороной в деле Калви.

Напомним, что в начале апреля суд арестовал акции «Восточного», принадлежащие фонду Baring Vostok Майкла Калви. Речь идет о 9,99% бумаг банка.

Еще 16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви на 2 месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Также в СИЗО отправились еще пятеро фигурантов.