Суд арестовал принадлежащие фонду Майкла Калви акции банка «Восточный»

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Арбитражный суд Амурской области арестовал 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка «Восточный», принадлежащих фонду Baring Vostok Майкла Калви.

При этом суд разрешил органам банка размещение акций в рамках допэмиссии. В Baring Vostok заявили, что намерены обжаловать решение арбитражного суда, передает «РИА Новости».

Напомним, что в середине февраля силовики задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

В конце марта Лондонский суд принял сторону Baring Vostok в споре об опционе на акции «Восточного». В решении суда сказано, что совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян «должен прекратить попытки использовать колл-опцион», который предоставил бы ему и его партнерам контроль над банком «Восточный».