Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok под арестом, несмотря на просьбы об освобождении

Мосгорсуд признал законным арест до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Защита Калви заявила, что он не причастен к хищению. Адвокаты настаивали об отсутствии у следствия объективных данных о нем, в том числе показаний свидетелей и данных экспертиз.

Оставить Калви под стражей просили представители миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова и следователь, передает ТАСС.

Напомним, что 16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви на 2 месяца по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Кроме него были арестованы еще пятеро фигурантов дела. Следственный комитет предъявил обвинение Калви в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.

Международный совет по сотрудничеству и инвестициям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), куда входят иностранные бизнес-ассоциации, попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина освободить из-под ареста Калви под поручительство. Также бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность ареста фигурантов дела Baring Vostok.