Президент КНИТУ-КАИ: вуз повторно запускает наноустановку из дела об афере на 95 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Бюджетные деньги подсудимые не крали, уникальная мировая технология была разработана и запатентована в рамках исполнения контракта КНИТУ-КАИ с Минобрнауки РФ, — рассказал сегодня на судебном допросе президент КНИТУ-КАИ Юрий Гортышов.

Он же пояснил: в данный момент полученное оборудование собрано заново и готовится запуску. «Идет поиск покупателя, интерес проявляют японцы», — продолжил рассказ Гортышов, дав понять — в ближайшем будущем в Казани планируется наладить выпуск «нанодоски». Об этом сообщает журналист «Реального времени» с заседания суда.

По словам президента и бывшего ректора КАИ, закупленные в Китае части агрегатов и целой установки не были типовыми, их заказывали с учетом предусмотренных госконтрактам физических параметров будущего изделия. Однако на закупленном выпустить предусмотренный контрактом продукт было невозможно — доработка велась на разных этапах — нагревания, смешивания и проч.

Впрочем, позже Гортышов пояснил — о закупке части оборудования в Китае он узнал лишь в ходе следствия.

На вопрос адвоката Мидхата Курманова — когда можно будет провести выездное заседание там, где находится оборудование, свидетель сообщил — нужно устранить трудности с двигателем.

Гортышов является свидетелем обвинения по делу о хищении 95 млн рублей, однако по сути сегодня свидетельствовал в защиту подсудимых.

Допрос вип-свидетеля продолжается.