Казанский суд допрашивает экс-ректора КАИ

Фото: "Реальное время" (Гортышов - в центре)

В Вахитовском райсуде Казани начался допрос бывшего ректора КНИТУ-КАИ Юрия Гортышова, передает с заседания журналист «Реального времени».

Гортышов является свидетелем по делу о хищении 95 млн рублей. Именно при нем КАИ заключил контракт с Минобрнауки РФ, который через несколько лет после исполнения стал предметом расследования.

На заседании он представился президентом КНИТУ-КАИ и сообщил — давно знаком с двумя подсудимыми — Исрафиловым и Гуреевым.

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, при исполнении в КАИ госконтракта похищены были все 95 миллионов рублей, полученные от Минобрнауки РФ на разработку технологии и оборудования для производства так называемой нанодоски. Под суд пошли бывший гендиректор ООО «Нур-тех» Марат Галеев, директор компании «Нур» Загир Исрафилов и завкафедрой КАИ Виктор Гуреев. Вину они не признают.