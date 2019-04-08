Итоги дня: смерть Василия Лихачева, рост числа ИП в России, перенос курортного сбора в Крыму

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 апреля.

Бывший вице-президент РТ и экс-спикер Госсовета республики Василий Лихачев скончался на 68-м году жизни. Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани, а гражданская панихида пройдет 10 апреля в Государственной филармонии.

Число индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило количество компаний. На 7 апреля в России действует 4,012 млн индивидуальных предпринимателей и 3,98 млн компаний.

В Крыму перенесли введение курортного сбора на 2021 год. Власти приняли такое решение после просьб от предпринимателей региона.



С 1 мая в российских регионах стартует мониторинг качества питания в образовательных учреждениях. В настоящее время следить за качеством школьного питания уже начали во Владимирской области.

Заместитель руководителя СУ СКР по Татарстану Владимир Циома покинул пост. Приказ о его увольнении в связи с сокращением ставки подписал глава СКР Александр Бастрыкин.

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях. В состав комиссии войдут представители администрации президента России, ряда федеральных служб и министерств, Госдумы, судов, Генпрокуратуры РФ, а также ученые-правоведы.

Бывший начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко перешел на работу в ПАО «КАМАЗ». На предприятии Шевченко занял кресло заместителя гендиректора.