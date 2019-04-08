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Медведев создал рабочую группу для разработки нового КоАПа

17:34, 08.04.2019
Медведев создал рабочую группу для разработки нового КоАПа
Фото: government.ru

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно документу, возглавит комиссию вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. В состав комиссии войдут представители администрации президента России, ряда федеральных служб и министерств, Госдумы, судов, Генпрокуратуры РФ, а также ученые-правоведы.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение подготовить к 1 июня концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Заниматься разработкой документа будет Минюст и Минэкономразвития.

В поручении сказано, что создание нового КоАП необходимо для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».

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