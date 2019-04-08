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Число ИП в России впервые превысило количество компаний

13:09, 08.04.2019
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Фото: pxhere.com

На 7 апреля в России действует 4,012 млн индивидуальных предпринимателей (ИП), компаний — 3,98 млн.

Таким образом, количество ИП в России впервые превысило количество компаний, сообщает агентство «Федеральная служба информации».

Больше всего юридических лиц и индивидуальных предпринимателей среди регионов Приволжского федерального округа зарегистрировано в Татарстане — 194,4 тыс. (13,8% от общего числа по ПФО).

Ранее Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в российской экономике. Так, по итогам 2017 года доля МСБ составила 21,9%, или более 20 трлн рублей.

Бизнес
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