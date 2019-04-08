В Крыму перенесли введение курортного сбора на 2021 год

Парламент Крыма принял закон о переносе сроков введения курортного сбора в регионе.

Согласно законопроекту, введение курортного сбора перенесли на 1 мая 2021 года, пишет ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что курортный сбор в регионе в этом году введен не будет. По его словам, он направил в правительство РФ письмо с просьбой исключить Крым из данного эксперимента.