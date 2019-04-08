Экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ перешел в ПАО «КАМАЗ»

Бывший начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко перешел на работу в ПАО «КАМАЗ».

По сведениям источников «Коммерсанта» в оборонно-промышленном комплексе, Шевченко занял кресло заместителя гендиректора компании. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе КАМАЗа.

Напомним, что Шевченко руководил ГАБТУ с 2009 года. Там он контролировал разработку технических требований к образцам бронетанковой техники, ее заказ и поставку в войска. 1 апреля президент России Владимир Путин назначил на место Шевченко генерал-майора Сергея Бибика.

Ранее ПАО «КАМАЗ» опубликовало список кандидатов в совет директоров. В перечень вошли все те, кто уже входит в состав совета.