В регионах России с 1 мая запустят мониторинг качества питания в школах

С 1 мая в российских регионах стартует мониторинг качества питания в образовательных учреждениях. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, следить за качеством школьного питания уже начали во Владимирской области.

Кузнецова также пригласила секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева подключиться к мониторингу питания в образовательных учреждениях, передает «РИА Новости».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать ведомство по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений. Предполагается, что оно будет подчиняться Министерству просвещения.