Замруководителя Следкома по Татарстану Владимир Циома покинул должность

Заместителя руководителя СУ СКР по Татарстану Владимир Циома покинул пост.

Приказ о его увольнении в связи с сокращением ставки подписал глава СКР Александр Бастрыкин.

Как уточнил сам Циома, завтра, 9 апреля, он работает последний день в должности, пишет «Татар-информ».

Напомним, 8 февраля президент РФ Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта юстиции Павла Николаева от должности руководителя Следкома по Татарстану.

Второй срок Николаева на данном посту истек еще осенью 2018 года, службу он продолжил в статусе и. о. руководителя, а под новый год объявил подчиненным, что написал рапорт об отставке.