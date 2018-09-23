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Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Лихачева

12:45, 23.09.2018
Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Лихачева
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома РФ Василия Лихачева. Он ранее занимал должности вице-президента Татарстана, экс-председателя регионального Госсовета.

«Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до истечения срока его полномочий», — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее Василий Лихачев сам подтвердил «Реальному времени», что написал заявление об отставке.

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