Путин подписал указ об отставке члена ЦИК Лихачева
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центризбиркома РФ Василия Лихачева. Он ранее занимал должности вице-президента Татарстана, экс-председателя регионального Госсовета.
«Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации до истечения срока его полномочий», — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее Василий Лихачев сам подтвердил «Реальному времени», что написал заявление об отставке.ОбществоВласть
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