Бывший председатель Госсовета РТ уйдет из ЦИК РФ из-за расхождений с Памфиловой — СМИ

Бывший председатель Государственного Совета РТ, депутат Госдумы и замминистра юстиции Василий Лихачев, прошедший в Центризбирком в 2016 году, покинет комиссию.

Предполагается, что он покинет ЦИК из-за разногласий с главой комиссии Эллой Памфиловой. Об этом РБК сообщили источники в Кремле. По их словам, в Кремле пытались убедить Лихачева остаться, но он отказался. Члену ЦИК уже нашли новую работу, она не будет связана с госслужбой.

Напомним, в прошлом году ЦИК Татарстана покинул Экзам Губайдуллин. Его место главы занял Мидхат Шагиахметов.