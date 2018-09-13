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Бывший председатель Госсовета РТ уйдет из ЦИК РФ из-за расхождений с Памфиловой — СМИ

10:59, 13.09.2018
Бывший председатель Госсовета РТ уйдет из ЦИК РФ из-за расхождений с Памфиловой — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывший председатель Государственного Совета РТ, депутат Госдумы и замминистра юстиции Василий Лихачев, прошедший в Центризбирком в 2016 году, покинет комиссию.

Предполагается, что он покинет ЦИК из-за разногласий с главой комиссии Эллой Памфиловой. Об этом РБК сообщили источники в Кремле. По их словам, в Кремле пытались убедить Лихачева остаться, но он отказался. Члену ЦИК уже нашли новую работу, она не будет связана с госслужбой.

Напомним, в прошлом году ЦИК Татарстана покинул Экзам Губайдуллин. Его место главы занял Мидхат Шагиахметов.

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