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Суд арестовал единственного скрывшегося от следствия фигуранта дела Абызова

18:22, 05.04.2019
Суд арестовал единственного скрывшегося от следствия фигуранта дела Абызова
Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 25 мая бывшего гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, шестого фигуранта дела Михаила Абызова.

Ему, как и остальным фигурантам, предъявлено обвинение по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» и «Мошенничество в особо крупном размере», пишет «РИА Новости».

Ильичев был единственным фигурантом дела Абызова, которому удалось скрыться от следствия. Его задержали на днях по прилете из Таиланда.

Напомним, остальные фигуранты дела экс-министра по делам Открытого правительства России уже заключены под стражу. Помимо самого Абызова, это Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов. По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей.

Происшествия
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