Суд арестовал единственного скрывшегося от следствия фигуранта дела Абызова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 25 мая бывшего гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, шестого фигуранта дела Михаила Абызова.

Ему, как и остальным фигурантам, предъявлено обвинение по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» и «Мошенничество в особо крупном размере», пишет «РИА Новости».

Ильичев был единственным фигурантом дела Абызова, которому удалось скрыться от следствия. Его задержали на днях по прилете из Таиланда.

Напомним, остальные фигуранты дела экс-министра по делам Открытого правительства России уже заключены под стражу. Помимо самого Абызова, это Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов. По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей.