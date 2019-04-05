Задержан единственный скрывшийся от следствия фигурант дела Абызова

Задержан экс-глава компании «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев, который является фигурантом дела экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Где и когда произошло задержание Ильичева неизвестно. Он был единственным фигурантом дела Абызова, которому удалось скрыться от следствия.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева рассказала, что в суд поступило ходатайство об избрании Сергею Ильичеву меры пресечения в виде заключения под стражу, передает «РИА Новости».

Отстальные фигуранты дела экс-министра Открытого правительства России уже заключены под стражу. Помимо самого Абызова, это Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов. По данным следствия, Абызов с соучастниками похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей.