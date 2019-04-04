В отношении мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело

В отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили второе уголовное дело. Об этом стало известно в Киевском райсуде Симферополя, где рассматривается вопрос о мере пресечения для чиновника, пишет ТАСС.

Подробности второго дела пока неизвестны.

Вчера стало известно, что Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Филонова. В этот же день его задержали.

По версии следствия, глава Евпатории подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.