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СМИ: силовики задержали мэра Евпатории, сегодня ему изберут меру пресечения

18:36, 03.04.2019
СМИ: силовики задержали мэра Евпатории, сегодня ему изберут меру пресечения
Фото: my-evp.ru

Главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали после обысков в здании городской администрации и у него дома.

Сегодня Киевский районный суд Симферополя изберет чиновнику меру пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сегодня стало известно, что Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Филонова.

По версии следствия, глава Евпатории подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Происшествия
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