СМИ: силовики задержали мэра Евпатории, сегодня ему изберут меру пресечения

Главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали после обысков в здании городской администрации и у него дома.

Сегодня Киевский районный суд Симферополя изберет чиновнику меру пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сегодня стало известно, что Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Филонова.

По версии следствия, глава Евпатории подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.