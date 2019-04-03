СМИ: силовики задержали мэра Евпатории, сегодня ему изберут меру пресечения
Главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали после обысков в здании городской администрации и у него дома.
Сегодня Киевский районный суд Симферополя изберет чиновнику меру пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Сегодня стало известно, что Следственной отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Филонова.
По версии следствия, глава Евпатории подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Происшествия
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