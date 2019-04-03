Обвинение просит продлить содержание Кокорина и Мамаева под стражей на полгода

Сегодня, 3 апреля, в Пресненском суде столицы проходит судебное заседание по делу о двух драках в центре Москвы с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как сообщает «Чемпионат», обвинение попросило продлить содержание под стражей футболистов еще на полгода. После этого в заседании был объявлен перерыв.

Ранее Главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

Напомним, что Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. С того же месяца все четверо находятся в СИЗО.

На прошлой неделе была отклонена жалоба со стороны защиты нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ не принял жалобу футболиста из-за нарушения правил ее подачи и оформления. Адвокаты футболиста заявили, что ему необходима реабилитация из-за травмы колена.

