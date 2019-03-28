ЕСПЧ отклонил жалобу Кокорина

Жалоба со стороны защиты нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина в Европейский суд по правам человека была отклонена.

ЕСПЧ не принял жалобу футболиста из-за нарушения правил ее подачи и оформления, сообщает ТАСС.

— Обращаем ваше внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда, — поясняется в ответе ЕСПЧ.

В 47-м правиле регламента ЕСПЧ сказано, что «жалобы, представляемые на основании статьи 34 Конвенции, подаются на бланках, предоставляемых секретариатом, если только иное не будет предусмотрено решением председателя соответствующей секции».

Ранее адвокаты футболиста заявили, что ему необходима реабилитация из-за травмы колена.

Уголовное дело в отношении Кокорина и Павла Мамаева по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство» было передано в суд. Предварительное заседание назначено на 3 апреля.