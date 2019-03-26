Суд по делу Мамаева и Кокорина начнется 3 апреля

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

Предварительное судебное заседание, согласно законодательству, проходит в закрытом режиме, передает «РИА Новости».



Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. После чего их арестовали и поместили в СИЗО.

В начале марта стало известно, что Мамаев и Кокорин закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Затем оно было передано в прокуратуру для утверждения обвинения. Накануне дело в отношении Кокорина и Мамаева направили в суд.